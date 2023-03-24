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Росія знову обстріляла Херсон. Загинув чоловік, ще один – поранений

Окупанти відкрили вогонь по плавнях. 

Удень 24 березня російська армія знову обстріляла Херсон. Унаслідок обстрілу плавнів двоє людей були поранені, одна з них загинула від осколкового поранення у груди.

Після обстрілу двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх ечкали медики, втім життя одного з поранених врятувати не вдалося, повідомив голова ОВА в Телеграмі. 

"Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада «швидкої» шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", – написав Прокудін. 

Крім того, ворог обстріляв складське приміщення. Про поранених даних нема. 

Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Білозерську громаду Херсонської області. Одна людина загинула, четверо – поранені. 

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