Росія знову обстріляла Херсон. Загинув чоловік, ще один – поранений

Удень 24 березня російська армія знову обстріляла Херсон. Унаслідок обстрілу плавнів двоє людей були поранені, одна з них загинула від осколкового поранення у груди.

Після обстрілу двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх ечкали медики, втім життя одного з поранених врятувати не вдалося, повідомив голова ОВА в Телеграмі.

"Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада «швидкої» шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", – написав Прокудін.

Крім того, ворог обстріляв складське приміщення. Про поранених даних нема.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Білозерську громаду Херсонської області. Одна людина загинула, четверо – поранені.