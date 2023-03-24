Начальник КМВА закликав киян не ігнорувати правила безпеки під час повітряних тривог

Дії ворога доводять, що він не відмовився від геноциду.

Аналіз повітряних атак на Київ та решту України доводить, що Росія не відмовилася від тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українців.

Загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна, тож під час повітряних тривог слід дотримуватися правил безпеки. На цьому наголосив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Тільки за останній тиждень агресор наніс удари: на Донеччині – по Пункту Незламності, лікарні, школі; на Херсонщині – по музею, житловому будинку; на Київщині – по освітньому закладу; на Запорожжі – по житловому будинку. Це лише частина повітряних ударів. І нанесені вони виключно по цивільних об’єктах. Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні напади із застосуванням широкого спектру ракетного озброєння", – сказав він.

Попко додав, що росіяни регулярно намагаються виявити системи нашої ППО. Їхні розвідувальні БпЛА, літаки-розвідники типу Су-24МР системно працюють вздовж наших північних кордонів.

"Аналізуючи навіть дані з відкритих джерел, ми бачимо, що на аеродромах рф зосереджені стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС, Ту-160, дальні бомбардувальники Ту-22М3 перебувають в готовності до застосування. В Чорному морі серед кораблів і суден на бойовому чергування знаходяться 4 носія крилатих ракет, в тому числі один підводний човен. Загальний залп яких складає до 24 крилатих ракет типу «Калібр»", – додав він.

Нагадаємо, що Київ росіяни намагалися атакувати безпілотниками в ніч на 22 березня. У повітряному просторі біля столиці тоді знищили всі вісім безпілотників. Втім "Шахеди" влучили в гуртожиток і ліцей у Ржищеві Київської області, внаслідок чого загинули девʼятеро людей.