Інженера-конструктора "Мотор Січі" викрили на роботі на ФСБ

Він на замовлення росіян мав фотографувати сили оборони в Запоріжжі.

Інженера-конструктора заводу "Мотор Січ" викрили на роботі на Росію. На початку лютого 2023 його завербував кадровий співробітник ФСБ по Алтайському краю.

Інженер мав збирати інформацію про сили оборони в Запоріжжі. Правоохоронці затримали його під час виконання завдання – фотографування будівлі війського шпиталю та прокуратури, повідомили в фейсбук СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій. Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів", – йдеться у повідомленні.

Обох зрадників завербували через Телеграм-канал, де вони публікували прокремлівські коментарі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманих виявили мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що на Росію працювали і генеральний директор "Мотор Січі" Богуслаєв та начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Пізніше було встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення Богуслаєв здійснював фінансування терористичної організації “ДНР”.