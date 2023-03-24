ЄЦБ змушує австрійський банк Raiffeisen вийти з ринку Росії, - Reuters

При цьому ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити ринок РФ, але хоче мати план дій згортання бізнесу.

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на 5 джерел.

Тиск почався після того, як високопоставлений чиновник із санкцій США висловив занепокоєння щодо бізнесу Raiffeisen у Росії під час візиту до Відня минулого місяця.

Зазначається, що цей банк відіграє ключову роль у російській економіці. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.

Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

“Ми просили банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у Росії, а в ідеалі — скоротити його та згорнути, наскільки це можливо”, — сказав речник ЄЦБ.

Однак Raiffeisen поки не має наміру представляти такий план. При цьому деякі австрійські урядовці вважають ці кроки невиправданим іноземним втручанням.

Представник Raiffeisen заявив, що він вивчає варіанти для свого бізнесу в Росії, “включаючи ретельно керований вихід”, додавши, що банк також скоротив кредитування в Росії.

Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні.

Посадові особи ЄЦБ не бажають чинити тиск на Raiffeisen з метою негайного продажу, побоюючись фінансового удару, який це може спричинити.

Представник міністерства фінансів Австрії заявив, що, хоча повернення до статус-кво у відносинах з Росією не може бути, “більшість” міжнародних компаній, включаючи банки, залишаються там.

“Між Росією та рештою світу відбувається значна торгівля такими товарами, як зерно, добрива, нафта, газ, нікель та інші метали, які... вимагають платежів”, — сказав речник.

У січні санкційний орган США розпочав розслідування щодо Raiffeisen щодо його бізнесу, пов’язаного з Росією. Двоє людей, які безпосередньо знайомі з цією справою, повідомили Reuters, що розслідування стосувалося можливих порушень західних санкцій.

Розслідування, яке загострило відносини між Віднем і Вашингтоном, може виявитися небезпечним для Австрії, яка моделювала себе як міст між сходом і заходом, перетворюючи Відень на магніт для російських грошей.

Джеймс О'Брайен, високопосадовець із санкцій Державного департаменту США, висловив занепокоєність Америки щодо Raiffeisen та його бізнесу з Росією під час обговорень у Відні в лютому.

"Посол О'Браєн і австрійці обговорили нашу тісну співпрацю щодо санкцій у відповідь на подальше незаконне вторгнення Росії в Україну", - сказав речник Держдепу, відповідаючи на запитання про візит.

Представник Raiffeisen сказав, що банк перебуває на “ранній стадії” збору інформації для відповіді на лист-запит від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва минулого місяця президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen.

Банк також піддався різкій критиці з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.

Незважаючи на високі ставки, деякі австрійські чиновники сподіваються, що вони зможуть протриматися достатньо довго до вирішення війни шляхом переговорів, що дозволить відновити нормальний бізнес з Росією, повідомили троє людей, знайомих із ситуацією.

Влада США може піти так далеко, що заборонить банку обробляти доларові транзакції, крок, який завдасть серйозного удару Raiffeisen і який, як побоюються регулятори єврозони, може дестабілізувати банк.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ заявив, що РФ лишатиметься важливою для Європи, а Достоєвський – частина європейської культури. Він сказав, що оманливо думати про повне роззʼєднання з росіянами в усіх сферах.