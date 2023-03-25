Генпрокуратура Молдови розгляне заяви депутатки від проросійської партії про “військові провокації Кишинева”

Таубер наполягає, що цю інформацію їй надали міжнародні спецслужби.

Генпрокуратура Молдови проаналізує заяви депутатки Марини Таубер від проросійської партії “Шор”. В них вона стверджує, що влада Кишинева готує військові провокації.

Про це повідомляє видання Publika.

Виступ віце-президентки партії “Шор” буде перевірено, щоб з’ясувати, чи не порушує він положень законодавства. Після цього Генеральна прокуратура оголосить про результати перевірки.

Раніше Марина Таубер заявила, що особисто президентка Майя Санду та голова уряду Дорін Речан влаштують військову провокацію у Придністровському регіоні 17 квітня.

Депутатка повідомила, що влада Кишинева відправила до Румунії 10 тис. уніформи Нацполіції та 10 тис. армійської форми, щоб задіяти міжнародний контингент.

Таубер наполягає, що цю інформацію їй надали міжнародні спецслужби.

В свою чергу, представники уряду та парламенту назвали ці заяви неправдивими.

“Заяви пані Таубер неправдиві та є частиною постійного дискурсу, який пропагує страх і розкол у суспільстві, намагаючись прикрити повний провал проплачених акцій протесту перед фінансистами. Державні інституції працюють над тим, щоб запобігти цим викликам і тримати ситуацію під контролем”, - сказав речник виконавчої влади Даніель Воде.

Нагадаємо, у Молдові заблокували ще п'ять вебсайтів, пов'язаних з російською пропагандистською інформагенцією Sputnik.