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У Молдові заблокували сайти пропагандистського російського агентства Sputnik

Місцева влада зауважила, що ці ресурси публікують неправдиву інформацію й цим створюють загрозу для національної безпеки в умовах надзвичайного стану.

У Молдові заблокували сайти пропагандистського російського агентства Sputnik
Фото: chudniv.news

У Молдові заблокували ще п'ять вебсайтів пов'язаних з російською пропагандистською інформагенцією Sputnik.

Про це повідомляє Укрінформ ін посиланням на місцеві ЗМІ.

Служба інформації та безпеки Молдови повідомила, що за її розпорядженням заблокують п’ять інтернет-ресурсів, пов'язаних з російським порталом Sputnik. 

Зазначається, що йдеться про вебсайти sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru та md.sputniknews.ru.

У Службі повідомили, що ці ресурси публікують неправдиву інформацію й цим створюють загрозу для національної безпеки в умовах надзвичайного стану.

Після звернення служби провайдери зобов'язані негайно заблокувати доступ для користувачів з Молдови до цих вебсайт.

Нагадаємо, ЄС направить до Молдови цивільну місію для захисту від гібридних атак. Євросоюз хоче направити експертів, які консультуватимуть країну, зокрема, щодо боротьби з кібератаками та дезінформацією.

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