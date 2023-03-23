У Брюсселі сьогодні починається дводенний саміт ЄС. На порядку денному – боєприпаси для України

Лідери Євросоюзу 23 березня розпочнуть дводенний саміт у Брюсселі. Серед головних тем – постачання боєприпасів Україні та ціни на енергоносії, повідомляють Polsat News.

Саміт розпочнеться з виступу генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреша. Також заплановано промову президента України Володимира Зеленського, але в форматі відеозвʼязку.

"Європейська рада також обговорить заходи щодо забезпечення відповідальності Росії за військові злочини, санкції, їх обхід і використання заморожених російських активів для відновлення України. Також буде обговорено питання допомоги, яку Росії надають Білорусь та Іран", – заявили в польському уряді.

Польщу на саміті представляє саме премʼєр Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, на цій зустрічі країни Євросоюзу повинні підписати спільний план закупівель боєприпасів для України. Йдеться про програму передачі України одного мільйона снарядів для артилерії 155-мм, яку мають здійснити протягом 12 місяців.

Згоди на спільне придбання боєприпасів для України досягли на міністерській зустрічі країни ЄС три дні тому. На програму спільної закупівлі боєприпасів для України зголосилися лише 17 країн з 27 членів Євросоюзу. Однак інші держави-члени можуть долучитися згодом. Категоричну відмову від участі в програмі висловила Угорщина – багаторічна підтримувачка російських наративів.