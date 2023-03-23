Американські компанії стали негативніше ставитися до ведення бізнесу в Китаї

Американські компанії “більш негативно, ніж вони були протягом тривалого часу” почали ставитися до ведення бізнесу в Китаї.

Про це заявив президент Американської торговельної палати в Китаї (AmCham China) Майкл Харт, пише BBC.

Зростання напруги між двома найбільшими економіками світу “зробило ведення бізнесу дуже складним”, зазначив він.

Уряди президентів Сі та Байдена не дійшли згоди щодо низки питань: від України до коронавірусу та Тайваню до Tiktok та напівпровідників. Це відображено в останньому щорічному опитуванні AmCham China серед понад 900 її членів. Опитування вперше показало, що більшість, 55%, більше не включають Китай у першочергову трійку інвестиційних пріоритетів – місцем, куди вони повинні витрачати гроші для розвитку свого бізнесу.

Кількість тих, хто вважає “невизначеність двосторонніх відносин” своєю головною проблемою в Китаї, зросла на 10% за останній рік – до 66%. Водночас кількість тих, хто вважає, що Китай став менш привітним для іноземних компаній, зросла до 49%.

Минуло п’ять років з тих пір, як тодішній президент США Дональд Трамп запровадив мита на китайські товари вартістю 60 мільярдів доларів, посиливши свою торгову війну через “нечесну торговельну практику”, включно з крадіжками інтелектуальної власності та дефіцитом торгівлі. Китай виконав свою обіцянку відповісти власними митами.

Зазначимо, членами AmCham China є деякі з найуспішніших компаній США, такі як Nike, Intel, Pfizer і Coca-Cola. Остання була першим американським споживчим підприємством, яке продавало свою продукцію в комуністичному Китаї після того, як тодішній президент Ден Сяопін відкрив країну для іноземних компаній у грудні 1978 року.

Нагадаємо, Байден найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.