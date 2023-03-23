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Саміт у Брюсселі: ЄС виступає за посилення санкцій проти Росії та продовження зернової ініціативи

Також лідери Євросоюзу висловилися за створення міжнародного механізму реєстрації збитків.

Саміт у Брюсселі: ЄС виступає за посилення санкцій проти Росії та продовження зернової ініціативи
Фото: rada.gov.ua

Лідери Євросоюзу на саміті у Брюсселі висловилися за продовження санкційного тиску на Росію, створення міжнародного механізму реєстрації збитків від російської агресії та виступили на підтримку продовження зернової ініціативи.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради щодо України.

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"Європейський Союз, як і раніше, відданий збереженню та посиленню колективного тиску на Росію, зокрема, за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, та продовженню роботи над обмеженням цін на нафту разом із партнерами. Європейська рада наголошує на важливості та невідкладності активізації зусиль щодо забезпечення ефективного застосування санкцій на європейському та національному рівні та твердо віддана ефективному запобіганню та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн", - йдеться у документі.

Також Єврорада пропонує Радіє ЄС та Єврокомісії "посилити всі необхідні інструменти правозастосування та розробити спільно з державами-членами повністю скоординований підхід до цього питання". 

Також Європейський Союз має активізувати свою роботу з партнерами щодо протидії недостовірним російським наративам та дезінформації про війну.

Крім цього, Європейська рада вкотре заявила про повну підтримку ЄС щодо створення міжнародного механізму реєстрації збитків, завданих Росією. "Разом із партнерами Європейський Союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та арештованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", - зазначено у висновках.

Також у ЄС виступили за продовження Чорноморської зернової ініціативи ООН. Ця та інші ініціативи "відіграють важливу роль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки". 

Нагадаємо, 23 березня лідери Європейського Союзу схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців.

У своєму виступі у Брюсселі Володимир Зеленський знову закликав західних союзників надати Україні більше зброї великої дальності.

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