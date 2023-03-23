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​Президент Фінляндії підписав закони про членство країни в НАТО

Процес схвалення документів для Фінляндії завершений.

​Президент Фінляндії підписав закони про членство країни в НАТО
президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Фото: EPA/UPG

У четвер 23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що це був останній крок ратифікації необхідних документів на національному рівні. Саулі Нііністьо підписав закони під час останнього засідання парламенту Фінляндії.

Процес схвалення документів для Фінляндії завершений. Проте країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини.

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Наадаємо, 17 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав протокол про приєднання Фінляндії до НАТО. Після цього документ внесли до парламенту Туреччини.

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