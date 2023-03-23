Чехія припиняє видачу віз росіянам та білорусам з другим громадянством

Вони також не зможуть отримати дозвіл на довготривале проживання.

Громадяни Росії та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої країни, більше не зможуть отримати чеську візу та дозвіл на довготривале проживання.

Таке рішення схвалив уряд Чехії, повідомило видання radio.cz.

Торік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія зупинила видачу віз: спочатку громадянам Росії, а потім і Білорусі.

Також Чехія заборонила громадянам Росії та Білорусі безвізовий транзит через свої аеропорти та прямий в'їзд на територію Чехії російських туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами та білорусами до посольств та консульств Чеської Республіки, не розглядаються. Зараз така заборона поширилася на росіян та білорусів із другим громадянством.

Виняток допускається для випадків гуманітарного характеру та низки інших.

Нагадаємо, у січні російським туристам перестали видавати шенгенські візи на термін понад рік. Для росіян візовий процес серйозно ускладнився і в частині термінів, і в частині необхідних документів.