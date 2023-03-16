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Польща передасть Україні перші чотири літаки МіГ-29 найближчими днями, – Дуда

Пілотів ЗСУ не потрібно вчити управляти цими літаками.

Польща передасть Україні перші чотири літаки МіГ-29 найближчими днями, – Дуда
МіГ-29УБ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Перші 4 з обіцяних Польщею близько 10 винищувачів МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями.

Про це повідомляє Украінформ. 

“Найближчими днями передамо 4 літаки... І згодом поступово передамо решту”, - заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві. 

За його словами, 4 літаки вже повністю готові для застосування, решта проходить сервісне обслуговування. Ці МіГи перебувають на озброєнні польської армії з 1990-х, коли були отримані від колишньої НДР. Крім того, пілотів ЗСУ не потрібно вчити управляти цими літаками.

Дуда підкреслив, що рішення передати винищувачі Україні було прийнято на найвищому державному рівні.

ВПС Польщі замінять їх літаками FA-50 з Південної Кореї, перші очікуються уже цього року. Також у США були замовлені F35.

Допомога Україні стала однією з основних тем під час переговорів президентів Польщі і Чехії.

Для чеського президента візит у Варшаву став другим закордонним після складання присяги тиждень тому.

Нагадаємо, нещодавно речник уряду Польщі заявив, що літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн. Ці літаки можуть потрапити до України упродовж кількох тижнів. Є чіткі декларації, які це країни будуть, але узгоджено, що вони самі оголосять про це.

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