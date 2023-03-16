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Укроборонпром планує налагодити в Україні виробництво 125-мм снарядів після війни

Зараз ці снаряди виробляються українськими спеціалістами за кордоном з міркувань безпеки.

Укроборонпром планує налагодити в Україні виробництво 125-мм снарядів після війни
Наталія Сад
Фото: Укрінформ

Після завершення війни Україна зможе повністю відтворити виробничий цикл 125-мм снарядів для танкової гармати, які зараз виготовляються ДК «Укроборонпром» спільно з країною НАТО за межами нашої держави.

Про це повідомила речниця державного концерну Наталія Сад під час презентації зразка снаряда танкової гармати, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні в ЗСУ та лавах Сил безпеки і оборони України є, так би мовити, голод на танкові снаряди. Тому поява цього боєприпасу є знаковою, адже дає можливість нашим військовим ввести танкові бої. 125-мм снаряд з’явився у кооперації з країною НАТО. Відповідно, виробничі потужності, які ми використовуємо, знаходяться поза межами держави", - зазначила представниця ДК.

Вона зауважила, що це вже другий боєприпас, який Україна спільно виготовляє із західними партнерами. З міркувань безпеки виробництво цього снаряда винесено за межі держави.

На початку року LB повідомляв, що "Укроборонпром" вже здійснює ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння. Концерн із різних видів номенклатури техніки наростив обсяги ремонту в п’ять-вісім разів.

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