Франція передасть Україні пожежні машини та ще одну мобільну ДНК-лабораторію

Крім того, триває процес виробництва катерів для розмінування і невдовзі перші одиниці будуть передані українській стороні.

Робоча зустріч глави МВС Ігоря Клименка з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном

Франція продовжить проєкт із постачання Міністерству внутрішніх справ України пожежних машин висотою понад 45 метрів, а також передасть Нацполіції мобільну ДНК-лабораторію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів робочу зустріч з Етьєном де Понсеном, під час якої сторони обговорили подальшу співпрацю України та Франції щодо посилення Сил безпеки та оборони України, забезпечення спецтехнікою підрозділів ДСНС для гасіння пожеж і гуманітарного розмінування, співробітництва в розслідуванні воєнних злочинів російських окупантів на території України, а також обміну досвідом із лікування та реабілітації учасників бойових дій.

“Я хочу подякувати за підтримку України народу Франції”, - наголосив на початку зустрічі Ігор Клименко.

Очільник МВС України наголосив на важливості будівництва і постачання катерів для Державної прикордонної служби України, а також для глибокого гуманітарного розмінування водної акваторії нашої держави. Він нагадав, що 30% території держави наразі забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Своєю чергою Етьєн де Понсен запевнив, що процес виробництва катерів уже триває і невдовзі перші одиниці будуть передані українській стороні. Також буде продовжено й проєкт щодо постачання пожежних машин з драбинами висотою понад 45 метрів.

Міністр внутрішніх справ України ознайомив пана посла з ходом добору та підготовки бійців Гвардії наступу МВС України. При цьому він наголосив на актуальності забезпечення бійців необхідним оснащенням та технікою, а також сучасними системами тилового забезпечення.

Далі сторони обговорили питання співпраці у сферах: боротьби з корупцією, міграційної політики – підтримки українських біженців, обміну досвідом щодо створення безпекового середовища, а також сприяння французької сторони в розслідуванні воєнних злочинів росіян, вчинених на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема Ігор Клименко подякував за мобільну ДНК-лабораторію, надану Францією для ідентифікації жертв російських воєнних злочинів після трагедії в Бучі. Міністр звернув увагу, що лабораторія стає необхідною не тільки для розслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях, де поліцейські виявляють катівні і місця масових поховань, але й для розслідування наслідків масованих обстрілів мирних українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні громадяни.

Пан Етьєн де Понсен відзначив, що невдовзі Національній поліції буде надана ще одна така лабораторія.

Сторони домовилася про продовження роботи в рамках українсько-французької урядової комісії з економічного співробітництва.

Нагадаємо, Україна звинувачує двох російських снайперів у згвалтуванні матері та чотирирічної дитини. Один солдат загинув на війні, а інший повернувся в Росію. Його родич заявив, що він теж помер.