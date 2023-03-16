Головне за ніч. Четвер, 16 березня

О 9 ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Білорусі. Станом на 9:58 тривога ще тривала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ворог здійснив на зазначених напрямках понад 75 атак.

Противник завдав трьох ракетних ударів, зокрема і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 16 березня 2023 року орієнтовно склали 162 560 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 окупантів, 12 танків та 11 бронемашин.

Про інші втрати противника – в новині.

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на 15,6 млрд доларів.

The Financial Times зазначає, що на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для України, економічно спустошеної повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року.

У своїй заяві МВФ підтвердив, що переговори з українською владою були продуктивними, і було досягнуто прогресу.

Більше інформації – в новині.

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських винищувачів щодо американського військового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, пише nbcnews.com з посиланням на трьох американських чиновників.

Російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper, що було безпрецедентною дією. Як зазначили джерела, розвідка припускає, що планувалося, можливо, збити дрон з курсу або позбавити його можливості вести спостереження.

Один чиновник сказав, що він не отримав підтвердження, що перехоплення було схвалено президентом Володимиром Путіним. Інші посадовці відмовилися надавати деталі, окрім інформації, що наказ надійшов з “найвищого рівня”.

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