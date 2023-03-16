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Вагнерівці втратили убитими й пораненими під Бахмутом щонайменше 20 тисяч осіб, – британці в ОБСЄ

На кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців.

Вагнерівці втратили убитими й пораненими під Бахмутом щонайменше 20 тисяч осіб, – британці в ОБСЄ
Фото: Pravda Gerashchenko

З травня 2022 року у боях за Бахмут російське регулярне військо та ПВК “Вагнер” втратили убитими й пораненими від 20 до 30 тисяч осіб.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс у Відні, пише Укрінформ.

"Це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів”, – заявив він.

За словами Стаббса, “на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців, переважна більшість з яких – бойовики “Вагнера”.

На його думку, власнику ПВК Євгену Пригожину “стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав “м'ясорубкою” на сході України”.

Стаббс додва, що, у Росії, очевидно, вичерпуються запаси ракет. Про це свідчить зростання інтервалів, з якими окупнати завдають ударів по критичній інфраструктурі України.

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За його словами, так само гостро стоїть і питання забезпечення російських військ технікою.

“Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році”, – сказав британець.

Він підкреслив, що російське військове командування демонструє вражаючий брак компетентності та розтрачує стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог. “Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість росії зазнають поразки в Україні”, – наголосив британський дипломат.

Нагадаємо, оборона міста триває 10 місяців. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якби ЗСУ не боронили Бахмут, "можна тільки уявити, де б сьогодні були терористи".

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