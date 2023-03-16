Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
У майбутньому Путін може отримати імунітет від судового переслідування, – прокурор у справі Мілошевича
У майбутньому Путін може отримати імунітет від судового переслідування, – прокурор у справі Мілошевича
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
ГоловнаСуспільствоЖиття

На заході у четвер падатиме мокрий сніг, на півдні – дощ

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

На заході у четвер падатиме мокрий сніг, на півдні – дощ
Фото: vn.20minut.ua

У четвер, 16 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західній частині мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ; на решті території без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

На заході країни вночі на дорогах місцями ожеледиця; у більшості південних та центральних областей вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13, у північних, західних та Вінницькій областях 4-9° тепла.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також