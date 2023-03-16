На заході у четвер падатиме мокрий сніг, на півдні – дощ

У четвер, 16 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західній частині мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ; на решті території без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

На заході країни вночі на дорогах місцями ожеледиця; у більшості південних та центральних областей вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13, у північних, західних та Вінницькій областях 4-9° тепла.