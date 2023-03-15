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Ukraine Global Scholars пропонує безкоштовну освіту в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу Актуально

Щоб стати фіналістом/фіналісткою програми, необхідно пройти три етапи відбору.

Ukraine Global Scholars пропонує безкоштовну освіту в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу

Якщо ти навчаєшся в 8-11 класі та мрієш про безкоштовну освіту в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу, тоді Ukraine Global Scholars (UGS) саме для тебе!

UGS — благодійна організація, що допомагає вмотивованим підліткам виграти повні стипендії на навчання у найкращих приватних школах та університетах світу. У 2023 році, ми продовжуємо працювати для того, щоб якомога більше талановитих українських підлітків мали змогу отримати якісну освіту. Зараз це як ніколи актуально! Ми віримо, що розумні лідери — рушійна сила України, що відбудовуватиме країну після війни. 

Що дасть тобі участь в Ukraine Global Scholars?

  • Безкоштовну допомогу під час вступу в найкращі школи-пансіони та університети США та інших країн

  • Підтримку під час навчання, включаючи розміщення в хост-родинах під час канікул, коли школи закриваються

  • Допомогу з пошуком стажування влітку в найкращих компаніях України

  • Нові знайомства з усієї України та світу

Щоб стати фіналістом/фіналісткою Ukraine Global Scholars, необхідно пройти три етапи відбору: онлайн-заявка, онлайн-тестування із математики та англійської мови, співбесіда. 

Участь у програмі є безкоштовною. Пам'ятай, що кожен, хто має цікаву історію, займається улюбленою справою та готовий працювати, має шанс вступити до омріяного навчального закладу та отримати повну стипендію з допомогою Ukraine Global Scholars! 

Подати заявку можна до 31 березня 2023 року. Проте ми радимо надсилати заявку якомога раніше. Це дозволить аплікантам уникнути проблем, що можуть виникнути у разі відсутності доступу до мережі тощо. Заявка доступна за посиланням.

Якщо ти не маєш доступу до табелів з оцінками — будь ласка, самостійно створи таблицю, що максимально реалістично відображатиме твої підсумкові оцінки.

Заходь на сайт уже зараз та натискай Apply!

https://ugs.foundation/ua

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