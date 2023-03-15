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Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини

Втрат внаслідок атаки нема.

Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

15 березня вдень російські окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

Як зазначають військові, у період з 14:45 до 14:55 було зафіксовано п'ять "прильотів" з 120 мм міномету в район села Берилівка. Втрат серед особового складу та техніки немає.

При цьому з 15:30 до 16:15 було дев'ять "прильотів" з міномету в районі села Єліне. Втрат внаслідок атаки нема.

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Нагадаємо, що 13 березня російська армія пʼять разів стріляла по Чернігівській області. 

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