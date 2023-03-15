У Харкові відновлюють рух тролейбусів та трамваїв

15 березня ввечері у Харкові запускають рух тролейбусів.
Про це повідомив у Телеграм мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, від завтра на вулиці міста повернеться і трамвай.
"Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це!" — наголосив Терехов.
Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки росіян у ніч на четвер, 9 березня, у Харкові не працював наземний електротранспорт.
У Харкові та області тоді було зафіксовано 15 “прильотів” ракет С300. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.