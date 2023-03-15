У Харкові відновлюють рух тролейбусів та трамваїв

Вони не працювали після атаки 9 березня.

15 березня ввечері у Харкові запускають рух тролейбусів.

Про це повідомив у Телеграм мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, від завтра на вулиці міста повернеться і трамвай.

"Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це!" — наголосив Терехов.

Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки росіян у ніч на четвер, 9 березня, у Харкові не працював наземний електротранспорт.

У Харкові та області тоді було зафіксовано 15 “прильотів” ракет С300. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.