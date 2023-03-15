Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Харкові відновлюють рух тролейбусів та трамваїв

Вони не працювали після атаки 9 березня.

У Харкові відновлюють рух тролейбусів та трамваїв
Фото: Харківська міська рада

15 березня ввечері у Харкові запускають рух тролейбусів.

Про це повідомив у Телеграм мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, від завтра на вулиці міста повернеться і трамвай.

"Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це!" — наголосив Терехов.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки росіян у ніч на четвер, 9 березня, у Харкові не працював наземний електротранспорт.

У Харкові та області тоді було зафіксовано 15 “прильотів” ракет С300. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
﻿
Читайте також