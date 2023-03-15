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Постійні прильоти артилерії та порожні вулиці: “Український Свідок” показав, як живе прифронтовий Часів Яр

Місто, розташоване всього за 12 кілометрів від Бахмута, відчуває війну кожного дня. Сюди добиває ворожа артилерія, немає води, газу і подекуди світла.

Постійні прильоти артилерії та порожні вулиці: “Український Свідок” показав, як живе прифронтовий Часів Яр
Фото: “Український Свідок”

Журналісти “Українського Свідка” поговорили з місцевими жителями про ситуацію у місті.

Поки російські війська не полишають спроб оточити Бахмут, місто Часів Яр, розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмута, потерпає від бойових дій і готується до оборони. Чи зможе це місто стати наступним форпостом ЗСУ у боротьбі проти російських військ? 

Хоча Часів Яр розташований дуже близько до передової і росіяни обстрілюють його з трьох сторін, не всі місцеві вирішили виїжджати. За час зйомок у житловому кварталі на тисячу людей журналісти зустріли лише 5. Для тих, хто залишився у місті, організували видачу гуманітарної допомоги та питної води, адже газо- та водопостачання - пошкоджені, а світло працює з перебоями.

Місцевий житель Ігор каже: “Їхати кудись? Сенсу немає! Мати стара, куди я з нею поїду”. Як і багато інших, він не може залишити своїх батьків без догляду, а ті не хочуть покидати місто принципово. 

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу відбили 90 атак ворога. Основною метою росіян залишаються спроби виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

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