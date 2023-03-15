Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн, - речник уряду Польщі

Ці літаки можуть потрапити до України упродовж кількох тижнів.

Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн, - речник уряду Польщі
МіГ-29 повітряних сил Словаччини
Фото: Вікі/KGyST

Винищувачі МіГ-29 Києву передаватиме коаліція з кількох країн. 

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив в середу речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Укрінформ.

“Я можу лише підтвердити, що ці рішення (про передачу Україні МіГ-29, – ред.) приймаються кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн”, - сказав Мюллер.

Він зазначив, що є чіткі декларації, які це країни будуть, але узгоджено, що вони самі оголосять про це.

Мюллер повідомив, що, як зазначив напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у найближчі кілька тижнів Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили піти на подібний крок.

Нагадаємо, Сенатори від обох партій США тиснуть на міністра оборони Остіна щодо відправки F-16 в Україну. Вісім сенаторів стверджують, що сучасні винищувачі “можуть змінити правила гри на полі бою”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також