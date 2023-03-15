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Данія створює фонд підтримки України на $1 млрд, більшість коштів призначені для військової допомоги

Також гроші спрямують на відновлення.

Данія створює фонд підтримки України на $1 млрд, більшість коштів призначені для військової допомоги
Копенгаген
Фото: Пресслужба мерії Копенгагена

Уряд Данії оголосив про створення фонду в 7 млрд крон (1,01 млрд доларів) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні. Більшість фонду – 5,4 млрд крон – піде на військову допомогу, 1,2 млрд – на цивільну, а решта – на проєкти відновлення України, пише Reuters.

"Це значною мірою віддзеркалення побажань України, які окрім військової та гуманітарної допомоги зараз стосуються й відновлення", – заявив журналістам міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Країна протягом повномасштабного вторгнення надає потужну підтримку українцям. Данія віддала всі свої самохідні установки Caesar, аби українці мали змогу боротися з російською окупацією. 

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