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У Мелітополі підірвали автомобіль з колаборантом, - ЗМІ

Він помер у лікарні.

У Мелітополі підірвали автомобіль з колаборантом, - ЗМІ
Колаборант Іван Ткач
Фото: Телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"

У тимчасово окупованому Мелітополі невідомі підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал "Бердянськ сьогодні". 

"У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля від отриманих поранень помер у лікарні місцевий бізнесмен Іван Ткач", - йдеться у дописі.

Зазначається, що після початку окупації він перейшов на бік ворога, його транспортна компанія надавала різноманітні послуги окупантам, а він очолив створене окупантами МУП "Городской транспорт".

Самі колаборанти також підтвердили, що підірваний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado належав Ткачу, і він помер від поранень у лікарні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у Новій Каховці внаслідок замаху отримав поранення один із головних колаборантів міста. Йдеться про так званого "заступника начальника ВЦА Нової Каховки" Віталія Гуру.

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