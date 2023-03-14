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У Новій Каховці внаслідок замаху отримав поранення один із головних колаборантів міста, - ЗМІ

Йдеться про так званого "заступника начальника ВЦА Нової Каховки" Віталія Гуру.

У Новій Каховці внаслідок замаху отримав поранення один із головних колаборантів міста, - ЗМІ
колаборант Віталій Гура
Фото: t.me/bazabazon

На окупованій частині Херсонської області намагалися ліквідувати одного з головних колаборантів. Його намагалися підірвати в автівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Усе сталося 13 березня. Вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною Гури, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" у Новій Каховці. У результаті Гура отримав поранення, і його доправили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

При цьому раніше вже повідомлялося про так званий замах на Віталія Гуру. У серпні минулого року стало відомо про "вбивство" колаборанта. Тоді писали, що його нібито "застрелили". Проте через місяць з’ясувалось, що все це було інсценуванням російської ФСБ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала посібника окупантів, який “здавав” росіянам учасників руху опору на Херсонщині. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна.

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