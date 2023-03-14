У Раді зареєстрували законопроєкт про громадянські партнерства для одностатевих і різностатевих пар

Група народних депутатів пропонує законодавчо закріпити створення в Україні інституту реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар.

Законопроєкт №9103 зареєстровано у Верховній Раді 13 березня. Його співавторами виступили 17 депутатів

Автори звертають увагу на те, що в Україні висвітлення питання про реєстроване (або, як іноді називають, "цивільне") партнерство частіше відбувається в контексті надання рівних можливостей для одностатевих пар. Однак, у багатьох розвинених державах цей інститут рівною мірою доступний і для різностатевих.

"З огляду на те, що інститут шлюбу в суспільстві стійко асоціюється з релігією, реєстроване партнерство є альтернативою для тих різностатевих пар, які не представляють жодного релігійного вірування, або ж не бажають укладати саме шлюб з якихось інших причин. Перевагою партнерства також є більш швидка процедура реєстрації та спрощений порядок розірвання", – йдеться в пояснювальній записці.

Депутати також звертають увагу на те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну актуалізувало це питання.

Насамперед, це необхідно, щоб захистити права військових, оскільки багато з них не можуть офіційно оформити свої стосунки через те, що їхні партнери або партнерки однієї з ними статі. Тому у випадках поранення, зникнення безвісти або загибелі – їхні сім'ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави.

Захисту також потребують і цивільні, життя яких перебуває під постійною загрозою через ракетні обстріли з боку Росії.

Згідно з проєктом, реєстроване партнерство – це зареєстрований у певному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї або різної статі відповідно до норм Сімейного кодексу. Водночас, реєстроване партнерство не є шлюбом, а проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо такий союз не зареєстровано.

Після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме – членів сім'ї першого ступеня спорідненості, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і чи ведуть спільно домашнє господарство.

Реєстрація партнерства проводитиметься після 10-ти днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.

Законопроєкт передбачає положення про можливість реєстрації партнерства за відсутності однієї особи або поза органом реєстрації актів цивільного стану (наприклад, коли партнер є військовослужбовцем).

Станом на 13 березня законопроєкт скеровано на розгляд профільного комітету.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав ухвалити закони про цивільні партнерства для одностатевих пар.