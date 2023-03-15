ЗСУ за минулу добу знищили ще 980 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 980 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 161520 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 3492 (+8);
- бойових броньованих машин - 6799 (+10);
- артилерійських систем - 2528 (+9);
- РСЗВ - 502 (+7);
- засоби ППО - 262 (+2);
- літаків - 304 (+0);
- гелікоптерів - 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12);
- крилаті ракети - 907 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10);
- спеціальна техніка - 257 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська знизили активність на Донецькому напрямку через значні втрати та брак боєприпасів.