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ЗСУ за минулу добу знищили ще 980 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 980 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 980 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 161520 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 3492 (+8);
  • бойових броньованих машин - 6799 (+10);
  • артилерійських систем - 2528 (+9);
  • РСЗВ - 502 (+7);
  • засоби ППО - 262 (+2);
  • літаків - 304 (+0);
  • гелікоптерів - 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12);
  • крилаті ракети - 907 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10);
  • спеціальна техніка - 257 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська знизили активність на Донецькому напрямку через значні втрати та брак боєприпасів.

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