ЗСУ за минулу добу знищили ще 980 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 980 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 161520 (+980) осіб ліквідовано;

танків - 3492 (+8);

бойових броньованих машин - 6799 (+10);

артилерійських систем - 2528 (+9);

РСЗВ - 502 (+7);

засоби ППО - 262 (+2);

літаків - 304 (+0);

гелікоптерів - 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12);

крилаті ракети - 907 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10);

спеціальна техніка - 257 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська знизили активність на Донецькому напрямку через значні втрати та брак боєприпасів.