Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну

Які наслідки для росіян матиме припинення членства, що ми будемо робити далі?

Міжнародна організація – група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) припинила членство Росії в ній . Це рішення прийняли 24 лютого 2023 року – рівно через рік після початку великої війни РФ проти України. Воно унікальне для цієї організації, хоча не позбавляє остаточно РФ можливостей у міжнародних фінансових розрахунках, які вона все ще має.

Фото: lexpera.com.tr

Що таке FATF?

FATF – це міжурядова організація, яка встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Після припинення членства РФ в організації залишилося 36 держав, серед яких – США, Німеччина та Китай, а також ще дві міжнародні структури – Єврокомісія та Рада співпраці арабських держав Перської затоки.

Членство у FATF свідчить, що країна дотримується необхідних вимог і основних принципів фінансового регулятивного нагляду. До того ж воно дозволяє їй відстежувати походження коштів під час здійснення платежів між країнами.

Рішення FATF про включення певних країн до так званого сірого списку означає, що вони підлягають пильному фінансовому моніторингу. Зазвичай у такому списку – офшори та країни, які дозволяють здійснювати трансакції в юрисдикції, що потрапили під санкції.

Особливо небезпечні країни потрапляють до чорного списку – наразі в ньому КНДР, Іран і віднедавна М’янма.

Рішення організації ухвалюють на пленарних засіданнях тричі на рік.

Навіть включення до сірого списку організації відразу зменшує інвестиційну привабливість чи кредитний рейтинг країни, що перешкоджає подальшому надходженню інвестицій, практично позбавляє можливостей позичати в міжнародних фінансових установ. Окрім того, рішення вказує на ризики співпраці з такими країнами і веде до посилених перевірок операцій з ними в міжнародних банківських і фінансових сферах.

Фото: FATF Пленарне засідання FATF, 22–24 лютого 2023 року.

Боротьба за «чорний список»

Україна вимагала позбавити РФ членства в організації та внести її до чорного списку практично з перших днів великої війни.

Уже 11 березня 2022 року спікер українського парламенту звернувся до Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням якнайшвидше включити Російську Федерацію до чорного списку FATF і викреслити з переліку країн-учасниць FATF.

«Поки Російська Федерація продовжує фінансувати тероризм на державному рівні, система запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму цієї держави де-факто не працює. Це є підставою для внесення Російської Федерації до чорного списку FATF», – констатував тоді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У середині березня з аналогічними вимогами до міжнародної організації звернувся Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг).

У квітні 2022 року міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії (санкційна група Єрмака – Макфола) рекомендувала виключити Росію з FATF.

27 травня 2022 року з аналогічним закликом виступив і міністр фінансів України Сергій Марченко.

Фото: Олександр Задніпряний/Mind міністр фінансів України Сергій Марченко

«Я звернувся до 37 міністрів фінансів країн-учасниць FATF і спостерігачів з проханням підтримати ініціативу виключення Російської Федерації з FATF і включення її до чорного списку. Росія підриває глобальні зусилля щодо запобігання фінансуванню тероризму, розповсюдженню зброї масового ураження та відмивання грошей. І це є грубим порушенням загальних принципів FATF», – зазначив він тоді.

При цьому міністр нагадав про російське фінансування так званих «ЛНР» і «ДНР», які Верховна Рада визнала терористичними організаціями, фінансування «вагнерівців» тощо.

У липні 2022 року Верховна Рада ухвалила звернення до FATF щодо виключення Російської Федерації зі складу організації та включення її до списку країн високого ризику.

А в жовтні 2022 року група Макфола – Єрмака заяву вимагала виключити Росію з організації, аби обмежити можливості окупантів впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей у світі.

«Якщо Росію виключать з FATF, вона втратить можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей за допомогою нових фінансових технологій [таких як віртуальні активи та NFT]», – зазначали експерти групи, додаючи, що в разі виключення з організації торгівля РФ з рештою світу значно ускладнилася б через труднощі з отриманням експортних та імпортних платежів. Зокрема, такі обмеження були б корисними у випадках, коли Росія шукала б нових покупців для своєї нафти.

Фото: ОПУ Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол під час онлайн-зустрічі Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії.

Крім того, внесення Росії до чорного списку звузило б можливості Росії уникати санкцій.

У жовтні до FATF з такими самими вимогами звертався Національний банк України.

У підсумку організація все ж пішла на поступки і для початку наклала обмеження на членство РФ в організації, позбавивши її лідерських ролей та заборонивши брати участь у поточних і майбутніх проєктних групах.

15 лютого 2023 року, напередодні чергового засідання FATF, на якому прийняли рішення припинити членство Росії, Міністерство фінансів та НБУ знову звернулися до Групи з вимогами про виключення і чорний список.

Загалом же, як розповіли LB.ua в Мінфіні, від початку повномасштабної війни міністерство та Держфінмоніторинг направили понад 200 обґрунтованих звернень до країн-членів FATF і різноманітних міжнародних організацій, у яких просили підтримати виключення РФ і внесення її до санкційного списку.

Припинення, наступний крок – виключення

Припинення членства ускладнює міжнародні фінансові розрахунки, проте не спричиняє масової відмови банків і фінустанов інших країн здійснювати їх.

Але навіть таке рішення суттєво звужує можливості росіян.

«Росія більше не зможе бути присутньою на засіданнях FATF і більше не матиме доступу до документів FATF, а отже, не зможе впливати на процеси прийняття рішень як член цієї організації. Суттєво зменшиться роль РФ і вплив, який вона має на треті країни, зокрема й ті, що не є членами FATF. Це рішення є важливим і безпрецедентним кроком, оскільки FATF ніколи раніше не припиняла членство жодної іншої держави», – розповіли LB.ua у Мінфіні.

Фото: finmonitoring.in.ua

І хоча FATF ще не вирішила внести Росію в чорний список, організація дала чіткий сигнал державам і бізнесу: Москва становить загрозу для світової фінансової системи.

Уже зараз банки інших країн будуть прискіпливіше розглядати всі російські платежі і вимагатимуть більше пояснень і документів для кожної трансакції.

Відповідно, операції коштуватимуть росіянам дорожче, триватимуть довше і без гарантій, що трансакція взагалі відбудеться, зазначив у коментарі для LB.ua банківський експерт Станіслав Шлапак.

Як розповіли LB.ua в НБУ, через це рішення, цілком ймовірно, збільшиться кількість банків, які муситимуть закрити кореспондентські рахунки російським банкам. Що ще дужче ускладнить їхні розрахунки з іноземними компаніями та фінансово-банківськими установами.

«Таке рішення кидає тінь на бізнес-клімат Росії. Це означає, що існує вищий рівень ризику, пов’язаний з Росією та фінансовими операціями з Росії. Підприємства та фінансові установи повинні належним чином розуміти та ідентифікувати такі ризики», – констатували в Мінфіні.

Фото: EPA/UPG

«РФ як член FATF не зможе перешкоджати трансакціям чи ініціювати детальну перевірку платежів інших країн, наприклад, які активно підтримують Україну. РФ також втрачає механізм можливого тиску на економіки чи фінансові потоки інших країн», – пояснив керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

А проте, українські фінансисти далі наполягатимуть на виключенні росіян з організації і внесенні РФ у чорний список. «Ми продовжуватимемо діалог з членами FATF, щоб забезпечити включення Росії до чорного списку FATF у майбутньому в рамках нашої роботи із захисту світової фінансової системи та обмеження доступу російського терористичного режиму до світової економіки», – запевнили в Мінфіні.

Наступне засідання FATF заплановане на 18–23 червня.