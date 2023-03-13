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Мінінфраструктури заявило про остаточну ліквідацію ДАБІ

Роботу припинили всі 24 територіальні органи інспекції, також закрили 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

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Рішення про ліквідацію ДАБІ ухвалив Кабмін, ще у 2020 році. Причиною стали численні скарги на її діяльність та факти порушень в роботі.

За інформацією Мінінфраструктури, роботу припинили всі 24 територіальні органи інспекції, також закрили 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

Як повідомив очільник міністерства Олександр Кубраков, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менш ніж 3 млрд грн. 

Всі документи Державної архітектурно-будівельної інспекції передали на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. А державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд з вересня 2021 року здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Нагадаємо, торік співробітники НАБУ та САП затримали представника одного із столичних забудовників на спробі дати хабар голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Раніше у колишнього голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака та його дружини вкрали 2 млн доларів.

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