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НАБУ викрило столичного забудовника на спробі підкупу очільника ДІАМ

За $120 тис. інспекція мала, попри порушення, видати сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки.

Співробітники НАБУ та САП затримали представника одного із столичних забудовників на спробі дати хабар голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) Семенові Кривоносу.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, затриманий пропонував очільникові ДІАМ 120 000 доларів за те, щоб інспекція закрила очі на порушення та видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві.

Представника забудовника затримали під час передачі грошей. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Зазначається, що досудове розслідування наведених фактів було розпочато у грудні 2021 року за заявою голови ДІАМ.

Раніше СБУ затримала "лобіста" шоу-бізнесу, який хотів підкупити народного депутата. Керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України, обіцяв народному обранцю $100 тис. щороку за внесення "потрібної" правки або відтермінування законопроєкту. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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