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Генсек НАТО відповів на звинувачення в нагнітанні паніки через агресію РФ

"Не відреагувати на найбільше військове нарощування у Європі з часів Другої світової було б безвідповідально".

Генсек НАТО відповів на звинувачення в нагнітанні паніки через агресію РФ
Фото: EPA/UPG

НАТО отримує багато розвідданих, які демонструють очевидне продовження стягування Росією сил до українського кордону, і було б безвідповідально не відреагувати на найбільше військове нарощування у Європі з часів Другої світової.  

Якби НАТО взагалі не відреагувало на це, було б виправдано критикувати Альянс за пасивність.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю The Washington Post.

Таким чином очільник Північноатлантичного Альянсу відповів на звинувачення української влади про нагнітання паніки щодо ймовірного вторгнення РФ.

емає впевненості в тому, що саме зробить Росія, і, швидше за все, остаточне рішення не прийнято. Тож у цьому сенсі ніхто не може точно передбачити, що станеться в найближчі тижні та місяці. Але що ми знаємо, то це те, що триває військове нарощування, найбільше скупчення сил в Європі з часів Другої світової війни... Щоб НАТО не реагувало на таке – це неможливо. Особливо оскільки це нарощування супроводжується прямими погрозами або загрозливою риторикою щодо союзників по НАТО", – пояснив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО констатує факти й те, що військове нарощування є непоясненим і невиправданим.

"Що стосується президента Зеленського, то я з ним постійно контактую, багато разів спілкувався з ним протягом останніх тижнів чи місяців. І, звісно, вони також стурбовані. Але вони тепер бачать наслідки лише посилення напруженості. Наприклад, коли йдеться про фінансові потоки з України, це спричиняє серйозне занепокоєння. Це вже та ціна, яку їй доводиться платити за нарощування російської військової сили в Україні та навколо неї", – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час брифінгу для іноземних журналістів заявив, що паніка, яку розганяють навколо вторгнення НАТО та США, б’є по українській економіці.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч російських військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч. Станом на сьогодні ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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