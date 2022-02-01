Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко запевнив, що Верховна Рада України виконуватиме свої обов'язки у випадку нового вторгнення Росії в Україну.

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту.

"Ми не будемо коментувати про деталі, які захищені законодавтвом про війскову таємницю, державну таємницю. Є розроблений регламент і порядок дій, про які ми будемо в прямому ефірі розповідати. Можете бути впевненими, що Верховна Рада буде дієздатною і буде виконувати всі покладені на нею Конституцією та законодавством обов'язки", - наголосив Корнієнко.

Він також розповів, що в парламенті поки що не можуть дійти згоди щодо законопроєкту, що передбачає виділення 2,7 млрд гривень на територіальну оборону.

"Щодо законопроєкту про виділення 2,7 млрд гривень на територіальну оборону. Були дискусії з колегами з інших фракцій про механізм цього... "Слуга народу" запропонувала механізм: в кінці кварталу Кабмін фіксує перевиконання, і якщо воно є - ці кошти спрямовуються (на тероборону, - ред.). Але колеги з інших фракцій бачать іншу модель. Я не знаю, яку саме, але... це вже зміни до бюджету і це вже інша розмова", - пояснив Корнієнко.

При цьому він зазначив, що у разі необхідності Рада може прийняти зміни до бюджету, однак, на його думку робити це на початку року, зарано.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, Верховна Рада відкрила сьому сесію. Після пленарного дня депутати зберуться в сесійному залі 15 лютого, а до цього - працюватимуть у комітетах.

Сьогодні в парламенті виступив президент Володимир Зеленський. Він також підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ та підтвердив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий політичний союз.