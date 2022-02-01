Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби.

Під час виступу в парламенті він зазначив, що це зроблено для захисту тих, хто захищає Україну.

"Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (зараз – 19 500 грн). Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військових, ветеранів, їхніх сімей", – перерахував президент.

Також передбачена система карʼєрного росту офіцерів та протягом трьох років збільшення чисельності Збройних сил України на 100 000 професійної армії. Буде створено 20 додаткових бригад ЗСУ.

"Цей указ – старт переходу Україну на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. А щоб скоро був мир. Мир в Україні", – заявив глава держави, підписуючи документ.

Нагадаємо, з 1 лютого 2022 також підвищується грошове забезпечення військових Нацгвардії, прикордонників та поліцейських. Їхні зарплати зросли на 10%.