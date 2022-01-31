У Зеленського вітають, що у Кремлі заговорили про можливість зустрічі з Путіним

"Ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів президентів".

В Офісі президента України вітають, що у Кремлі почали усвідомлювати необхідність переговорів між президентами України та Росії.

Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів", - сказав він.

Никифоров також зазначив, що на сьогодні в календарі Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри.

"Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це наразі вкрай необхідно для консолідації міжнародної підтримки навколо нашої країни", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, Зеленський зі своєї сторони вже неоднократно висловлював бажання зустрітися з Путіним. На його думку, без прямих переговорів з Росією зупинити війну на Донбасі буде неможливо.

У грудні минулого року Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Зеленський назвав цю умову неприпустимою і наголосив, що він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

28 січня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президентів України та РФ може відбутися у Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі. При цьому обговорення питань урегулювання ситуації на Донбасі, за його словами, має відбуватися у Тристоронній контактній групі. Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що не виключає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Раніше, 26 січня, в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні. Зеленський позитивно оцінив перемовини радників. Про організацію зустрічі на рівні лідерів держав сторони поки не домовилися.