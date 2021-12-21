Зеленський заявив про готовність до діалогу з Путіним у будь-якому форматі

"Ми готові і на прямий діалог тет-а-тет, все одно".

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в будь-якому форматі.

Про це він сказав журналістам в кулуарах конференції послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" у селі Гута Івано-Франківської області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкрито говоримо, ми готові зустрічатися з Російською Федерацією. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі, з будь-якими нашими партнерами, щоб ніхто не образився. Але я на образи в останню чергу дивлюся, тому ми готові і на прямий діалог тет-а-тет, все одно в якому форматі", - сказав Зеленський.

Він також додав, що адміністрації президентів України та Росії розмовляють про те, яким може бути порядок денний зустрічі.

"Якщо не вдасться в якийсь термін домовитися адміністраціям, то я буду прямо йому телефонувати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії. При цьому Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі та неодноразово закликала Україну почати переговори з представниками окупаційних адміністрацій - ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".