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Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку

"Не думаю, що це вплине на ситуацію всередині нашої країни".

Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри його попереднику Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Про це він сказав журналістам в кулуарах конференції послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" у селі Гута Івано-Франківської області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що це вплине на ситуацію всередині нашої країни. На ситуацію всередині країни здебільшого впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп. Ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... В непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось приходить, хтось зі своєї волі це робить... Тому якщо хитати – їх там, цих груп, три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я б не сказав, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було", - сказав Зеленський.

Він зазначив що не бачить резонансу "щодо таких людей, як пан Медведчук, як пан, про якого ви зараз говорите [Порошенко]".

"Якщо це питання, пов'язані з вугіллям, торгівлею з сепаратистами, нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - сказав президент.

"Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде-заробляти на тому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало... я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що з часом люди зрозуміють, хто є хто... ми це все бачимо. Принаймні, ми можемо сказати, що держава наша не сліпа і точно починає крок за кроком розбиратися", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних "ЛНР" та "ДНР підприємств. Внаслідок цих дій тодішня влада України перерахувала не менше 205 млн гривень на окуповані території.

Фігурантами справи є колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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