Арахамія вважає, що потрібно шукати гібридний варіант Виборчого кодексу стосовно мажоритарки

Законопроєкт про повернення обрання депутатів за мажоритарними округами вже є.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти голосування за законопроєкт про зміну виборчої системи для повернення мажоритарної складової найближчим часом.

Однак він вважає, що необхідно починати діалог щодо цього питання. Про це Арахамія повідомив на підсумковій пресконференції "Слуги народу".

"Я заявив, що багато таких дискусій ведеться у парламенті. Більшість мажоритарників це обговорює. Уже є законопроєкт, на момент інтервʼю ("Інтерфакс-Україна") я не знав, що він є", – зазначив він.

За його словами, майже всі депутати, з якими він спілкувався, кажуть що чинний Виборчий кодекс містить своєрідну мажоритарку, тільки округи по розміру збільшені від 6 до 15 разів.

Арахамія додав, що потрібно починати дискусію і шукати гібридні варіанти між існуючим кодексом і тим, який був.

Учора Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді "витає і активізується" ідея повернути мажоритарку на парламентських виборах. Він вважає, що пропозиція повернутися до мажоритарних списків легко набере необхідні 300 голосів у залі.

Нагадаємо, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися за пропорційною системою з відкритими партійними списками згідно з ухваленим у 2019 році Виборчим кодексом.

У лютому 2021 року група з 45 депутатів оскаржила скасування мажоритарка в Конституційному Суді.