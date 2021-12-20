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​Арахамія підтвердив, що в Раді обговорюють повернення мажоритарки

Владі не сподобались вибори за відкритими списками.

​Арахамія підтвердив, що в Раді обговорюють повернення мажоритарки
Фото: Макс Левин

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховній Раді "витає і активізується" ідея повернути мажоритарку на парламентських виборах, але поки що вона не оформлена в законопроєкт.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись, немає. Виходить, створені якісь псевдоокруги, які не працюють, і існує можливість обрати до законодавчого органу випадкових людей. Тож аргументи вагомі та об'єктивні, але одна справа - розмови на кухні чи в їдальні парламенту, а інша – законодавча ініціатива. Ініціатив ми поки не бачили. Хоча й наші багато мажоритарників теж цього хочуть", - розказав Арахамія.

Він упевнений, що у випадку голосування депутати легко наберуть конституційну більшість (більше 300 голосів) у підтримку повернення мажоритарки.

"З новою системою проекспериментували на місцевих виборах – побачили дуже багато негативу. Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь. У результаті відбувається боротьба всередині списку, а не із зовнішніми опонентами... А тепер уявіть партійний відкритий список, який охоплює багато претендентів", - пояснив він.

Нагадаємо, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися за пропорційною системою з відкритими партійними списками згідно з ухваленим у 2019 році Виборчим кодексом.

У лютому 2021 року група з 45 депутатів оскаржила скасування мажоритарка в Конституційному Суді.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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