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Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм

Вони обговорили подальший розвиток ПЦУ, Його Всесвятість передав благословіння українському народу.

Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про зустріч було домовлено під час телефонної розмови 15 грудня у річницю Об’єднавчого собору, повідомила пресслужба “Євросолідарності”.

Як повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.

Фото: eurosolidarity.org

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Як відомо, 15 грудня Петро Порошенко провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість привітав п’ятого Президента із річницею Об’єднавчого собору і запросив відвідати резиденцію Вселенського Патріарха на Фанарі.

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