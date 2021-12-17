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Порошенко вважає ухвалену ЄП резолюцію анонсом санкцій проти Росії

За словами експрезидента, Україна робить надзвичайний внесок у збереження і захист миру, безпеки і стабільності Об’єднаної Європи.

Порошенко вважає ухвалену ЄП резолюцію анонсом санкцій проти Росії
Фото: /eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає ухвалення Європейським Парламентом резолюції на підтримку України публічним анонсуванням пакету санкцій проти Росії, які боляче вдарять і по російській економіці та фінансах, і по російських компаніях. Про це він написав у Facebook.

«Особливо вдячний нашим партнерам в Європейській народній партії та особисто Президенту Дональду Туску за спільну і скоординовану роботу з просування позиції на захист України та зміцнення її стійкості. Повністю підтримую позицію Європарламенту в тому, що будь-яка політика умиротворення чи поступок з боку Заходу буде розглядатися як слабкість і лише посилюватиме ескалацію з боку Кремля», – наголосив Порошенко.

За його словами, Україна робить надзвичайний внесок у збереження і захист миру, безпеки і стабільності Об’єднаної Європи.

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