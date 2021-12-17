Шмигаль прокоментував скандал навколо ексзаступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль прокоментував скандал довкола сварки на той час заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі з правоохоронцями на блок-пості.

Під час години питань до уряду на запитання нардепки від "ЄС" Софії Федини про те, чому Гогілашвілі охороняли спецпризначенці, Шмигаль сказав:

"Стосовно ситуацію із заступником міністра внутрішніх справ – ви знаєте, він був звільнений за власним бажанням. Стосовно знаходження групи людей на цьому блокпості – фактично в машинах їхали співробітники, які їхали для відповідних дій на цій території. Стосовно більшої інформації – дайте, будь ласка, депутатський запит, якщо це негрифована інформація стосовно групи осіб", – сказав голова уряду.

Нагадаємо, дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Після перемоги Володимира Зеленського Гогілашвілі призначили заступником міністра внутрішніх справ. У МВС він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Після розголосу скандалу ЗМІ повідомили, що Гогілашвілі має чинний російський паспорт, виданий 2003 року. Також у нього є індивідуальний податковий номер РФ. Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником депутата Держдуми, "єдинороса" Миколи Валуєва.

Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Зі свого боку Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня Президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

Після першого відео з Гогілашвілі зʼявилося ще одне, записане в листопаді. На ньому він назвав тупим патрульного в Києві, який не впізнав його в обличчя.

13 грудня уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

16 грудня журналісти оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що родина Гогілашвілі живе в одному маєтку із головним українським розвідником.