Понад 130 кінологів і їхні службові собаки склали іспити та вирушать охороняти кордони України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Навчання тривало приблизно шість місяців. За цей час службових собак навчили виявляти зброю, наркотики, цигарки та затримувати порушників.

"Без цих хвостатих охоронців не обходиться жодний підрозділ Державної прикордонної служби України. А навчають чотирилапих прикордонників у Кінологічному навчальному центрі... Успішно завершили навчання та склали випускні іспити понад 130 кінологів та їх вихованців. Це - юнаки та дівчата, які за покликом серця вирішили стати кінологами та поєднали своє життя з охороною державних рубежів", - зазначили в пресслужбі.

"Іспити успішно складено і черговий чотирилапий спецназ вирушив на охорону державних рубежів, тож у порушників тепер жодного шансу порушити кордон!", - наголосили в МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, у вересні кінологи силових служб України провели антитерористичні навчання.