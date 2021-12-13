Арахамія похвалив журналістів за розголос скандалу з Гогілашвілі

"Ось тут - якраз робота журналістів. Вона, мені здається, ключова".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що широке висвітлення в засобах масової інформації поведінки колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі є "запобіжником", який дозволить чиновникам уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ось тут - якраз робота журналістів. Вона, мені здається, ключова. Оскільки, коли такі історії набувають розголосу, імена "героїв" стають номінальними, то це - певне щеплення. Воно може працювати, як і будь-яке щеплення якийсь час, але достатньо тривалий період. І для людей це буде маркером, умовним стандартом, як не потрібно робити. Тобто є best practices – хороші практики, а є worst practices - погані практики", - сказав Арахамія.

За його словами, тоді чиновники всіх рівнів мають розуміти, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція, "незалежно від їх статусу, рангу, зв'язків".

"Президент дуже швидко відреагував. І це правильний хід", - наголосив Арахамія.

Він зазначив, що дехто вважав цю ситуацію постановочною, хоча це не так, оскільки "збитки від інциденту більші, ніж дивіденди".

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи. Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Після цього голова МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення. Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня президент Володимир Зеленський попросив Монастирського та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі. Сьогодні, 13 грудня, його звільнили.

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. До 2010 року проживав у Росії, працював відповідальним за зв'язки з громадськістю у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних у Ростові-на-Дону. У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

Гогілашвілі призначили заступником міністра внутрішніх справ після перемоги Зеленського на президентських виборах . Він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником Зеленського.

Раніше Центр журналістських розслідувань з'ясував, що Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерацій, індивідуальний податковий номер і закордонний паспорт.