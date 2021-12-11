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Заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі поскандалив із силовиками на в’їзді у Донецьку область

Урядовець обурився, що силовики попросили показати документи і що його не впізнали.

Заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі поскандалив із силовиками на в’їзді у Донецьку область
Фото: сайт МВС

На в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Відповідне відео виклали у Youtube-канал "Остання крапля".

Гогілашвілі обурився, що силовики попросили показати документи і що його не впізнали.

Далі урядовець почав погрожувати.

“Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде… Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витрачаючи час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!... Що у вас в голові, б**?”, – сказав Гогілашвілі, пише Українська правда.

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. До 2010 року проживав у Росії, працював відповідальним за зв'язки з громадськістю у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних у Ростові-на-Дону. 

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником президента Володимира Зеленського. 

Після перемоги Володимира Зеленського Гогілашвілі призначили  заступником міністра внутрішніх справ. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. 

У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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