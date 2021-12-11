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На Львівщині автобус з 20 пасажирами зіткнувся з вантажівкою

Травмовано сім осіб.

Поблизу села Верчани Стрийського району на Львівщиня автобус “Mercedes” зіткнувся з вантажним автомобілем “Volvo”.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Рятувальники отримали інформацію про ДТП 10 грудня о 21:54.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 20 людей.

Як з’ясувалось на місці події внаслідок ДТП травмовано 7 осіб з автобуса, водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілого водія автобуса та передали медикам.

Після огляду медиками потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, в Стрийську центральну районну лікарню госпіталізовано 3 особи.

“До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причини події встановлюються”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водій та пасажир з рейсового автобуса "Кременець–Тернопіль", який 8 грудня потрапив у ДТП поблизу обласного центру, від отриманих травм померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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