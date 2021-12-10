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У Києві сталася аварія за участі "швидкої", двоє медиків отримали травми

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

У Києві сталася аварія за участі "швидкої", двоє медиків отримали травми
фото з місця події
Фото: Нацполіція

У Києві на вулиці Костянтинівській сталася ДТП з перекиданням автомобіля екстреної медичної допомоги. В результаті аварії двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шевроле» не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин даної автопригоди.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Лісова" вантажний мікроавтобус Ford врізався у відбійник і кілька десятків метрів проїхався по металевій огорожі, яка ділить Броварський проспект.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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