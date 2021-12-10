У Запорізькій області оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність "вора в законі".

Як встановили поліцейські, 25-річний чоловік, маючи зв’язки та підтримку з боку представників криміналітету, отримав так званий статус "смотрящого" за виправною колонією, а відтак почав призначати своїх помічників.

"Через останніх він контролював дотримання "злодійських" традицій та змушував утриманців брати участь в азартних іграх. У разі невиконання вимог – здійснювали психологічний та фізичний тиск на засуджених", – повідомляють у поліції.

Крім того, "смотрящий" особисто координував незаконні канали надходження до колонії заборонених речовин, займався збором та розподілом коштів із так званого "общаку". Також виступав у ролі "третейського судді", вирішуючи спірні питання між засудженими.

Оперативники та слідчі зібрали обґрунтовані докази, які стали підставою для повідомлення так званому "смотрящому" підозри у встановленні та поширенні злочинного впливу у місцях позбавлення волі – ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тепер "кримінальному авторитетові" може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у вересні у Кременці на Тернопільщині затримали російського "кримінального авторитета", якого розшукував Інтерпол.