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У Кременці затримали російського "кримінального авторитета", якого розшукував Інтерпол

Вирішується питання щодо екстрадиції.

У Кременці затримали російського "кримінального авторитета", якого розшукував Інтерпол
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України затримала російського "кримінального авторитета", відомого під прізвиськом "Рома Попенок", який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що, переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни. Чоловік обіймав у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Для в'їзду зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Злочинця затримали за місцем його переховування у місті Кременець Тернопільської області. Його передали працівникам Національної поліції. Наразі вирішується питання щодо застосування екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба затримала громадянина РФ Левана Буліскерію, відомого як "вор в законі" Леван Гальський.

У 2020 році в Україні набула чинності кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі".

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