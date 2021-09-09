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Суд обрав запобіжний захід спійманому на хабарі начальнику Льотної академії НАУ

Взяти під варту підозрюваного вдалося лише з другої спроби.

Суд обрав запобіжний захід спійманому на хабарі начальнику Льотної академії НАУ
Фото з зали суду
Фото: СБУ

Ленінський суд м. Кропивницького обрав запобіжний захід начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету - два місяця тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 568,75 тис. грн у справі про вимагання хабара.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Кіровоградській області.

Як зазначається, взяти під варту підозрюваного вдалося лише з другої спроби, після повторного повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України.

"Завдяки своїм корумпованим зв’язкам начальнику Льотної академії вдалося вирішити питання свого звільнення із зали суду під час першого судового засідання та втекти до міста Києва, щоб уникнути покарання. До внесення застави зловмисник буде перебувати під вартою”, - наголосили у СБУ.

Нагадаємо, 3 вересня Служба безпеки України оголосила про викриття начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.

За версією слідства, посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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