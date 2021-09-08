Суд арештував дівчину, яка поранила арбалетом двох учителів у Полтаві

"Якби я мала змогу повернутися в часі, я б нізащо цього не робила".

Київський райсуд Полтави у середу арештував 19-річну дівчину, яка два дні тому поранила арбалетом двох учителів у полтавській школі №11.

Про це повідомило місцеве видання "Полтавщина".

Запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави діятиме 60 днів.

"Якби я мала змогу повернутися в часі, я б нізащо цього не робила. Мені дуже шкода, я дуже жалію, що це скоїла. Мені дуже соромно, що діти все це бачили. Я не мала наміру якось їм зашкодити", - заявила дівчина на судовому засіданні.

Свої дії на суді дівчина пояснила тим, що хотіла залякати вчителів і показати, що насилля породжує тільки насилля. Розповіла про те, що зазнала булінгу у трьох школах - як з боку дітей, так і вчителів. Батькам вона нічого не розповідала.

Незважаючи на вибачення підозрюваної, суддя Юрій Куліш дослухався аргументів сторони обвинувачення і відправив дівчину до СІЗО. Її адвокатка просила призначити підозрюваній особисте зобов'язання або домашній арешт.

Нагадаємо, що зранку 6 вересня 19-річна дівчина, яка ходила в початкові класи у школі №11, зайшла в навчальний заклад та почала стріляти.

Фото: pl.npu.gov.ua

Одна стріла попала у спину вчительки української мови та літератури, але не пробила шкіру. Також було поранено заступницю директора школи з виховної роботи, якій стріла попала в руку, поранивши кисть.

Після цього арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору.