Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
ГоловнаПраво

Суд арештував дівчину, яка поранила арбалетом двох учителів у Полтаві

"Якби я мала змогу повернутися в часі, я б нізащо цього не робила".

Суд арештував дівчину, яка поранила арбалетом двох учителів у Полтаві
Фото: Полтавщина

Київський райсуд Полтави у середу арештував 19-річну дівчину, яка два дні тому поранила арбалетом двох учителів у полтавській школі №11.

Про це повідомило місцеве видання "Полтавщина".

Запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави діятиме 60 днів.

"Якби я мала змогу повернутися в часі, я б нізащо цього не робила. Мені дуже шкода, я дуже жалію, що це скоїла. Мені дуже соромно, що діти все це бачили. Я не мала наміру якось їм зашкодити", - заявила дівчина на судовому засіданні.

Свої дії на суді дівчина пояснила тим, що хотіла залякати вчителів і показати, що насилля породжує тільки насилля. Розповіла про те, що зазнала булінгу у трьох школах - як з боку дітей, так і вчителів. Батькам вона нічого не розповідала.

Незважаючи на вибачення підозрюваної, суддя Юрій Куліш дослухався аргументів сторони обвинувачення і відправив дівчину до СІЗО. Її адвокатка просила призначити підозрюваній особисте зобов'язання або домашній арешт.

Нагадаємо, що зранку 6 вересня 19-річна дівчина, яка ходила в початкові класи у школі №11, зайшла в навчальний заклад та почала стріляти.

Фото: pl.npu.gov.ua

Одна стріла попала у спину вчительки української мови та літератури, але не пробила шкіру. Також було поранено заступницю директора школи з виховної роботи, якій стріла попала в руку, поранивши кисть.

Після цього арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також